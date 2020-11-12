Представители малого и среднего бизнеса заключили экспортные контракты на 15,9 млн долларов при поддержке региона

В Самарской области поддерживают экспортно ориентированные предприятия. Индивидуальные предприниматели, малые и средние компании, готовые к освоению внешних рынков, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. Он создан правительством Самарской области и в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" предоставляет услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

Глава региона Дмитрий Азаров не раз подчеркивал — местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. В поддержке предпринимательства, в раскрытии экспортного потенциала Самарской области — стратегия лидерства региона. По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра. Увеличение объемов экспорта продукции региональных производителей в Самарской области происходит, благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

"В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, окажут услуги по поиску иностранных партнеров, подготовке необходимой документации в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За девять месяцев этого года Центром было оказано почти 600 услуг, при поддержке специалистов наши предприниматели смогли заключить 33 экспортных контракта на общую сумму 15,9 млн долларов", — добавил министр.

Предприятие "Эколос-Стройпроект", входящее в ГК "Эколос" (производство оборудования для очистки и перекачки сточных вод), обратилось в ЦПЭ, когда компания готовилась к участию в крупном международном конкурсе на очистку воды в Каспийской бухте Баку.

Как отмечает руководитель компании Антон Степанов, в этом проекте, как в пазле, был важен каждый элемент. "На проектах такого уровня соревнуются не частные компании, а государства с их мерами поддержки экспорта. И выигрывает не только компания, предложившая лучшее решение, но и страна, которая обеспечивает этой компании инфраструктуру, — заметил он. — Мы выиграли этот конкурс, благодаря многим факторам: на федеральном уровне нам был предоставлен льготный кредит, а областной Центр поддержки экспорта обеспечил перевод всех документов, работу с проектной документацией, что очень облегчило наши задачи".

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Ольги Золотаревой, пандемия наложила свой отпечаток на работу экспортеров и ЦПЭ, но работа с Российским экспортным центром и мониторинг ситуации позволили подстроиться под новые условия. "Мы очень быстро начали транслировать нашим клиентам рекомендации по работе с таможней, новым вариантам работы с зарубежными партнерами. Мы провели онлайн встречи с торгпредами многих стран, что позволило выяснить актуальные направления для бизнеса, определить возможность прямого взаимодействия с заинтересованными компаниями, — отметила она. — Еще одним каналом для развития экспорта сегодня стали электронные торговые площадки: как правило, наши бизнесмены лучше осведомлены об известных китайских маркетплейсах, тогда как есть огромное количество отраслевых площадок, с ареалом присутствия не только ЮВА, но и в Европе, Америке, на Ближнем Востоке".