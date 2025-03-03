Творчество и предпринимательство: самарские мастера презентовали изделия ручной работы на ярмарке самозанятых

27 февраля самозанятые мастера Самарской области представили свою уникальную продукцию на очередной ярмарке-продаже, организованной региональным центром "Мой бизнес". Мероприятие прошло совместно с ПАО "Сбербанк" на площадке компании, и стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.
"В партнерстве со Сбером мы не в первый раз организовываем такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, — интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными изделиями ручной работы", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
"Мы рады поддержать инициативу регионального центра "Мой бизнес" и внести свой вклад в развитие малого предпринимательства Самарской области. Такие мероприятия позволяют самозанятым гражданам представить свою продукцию широкой аудитории, а нашим сотрудникам — познакомиться с уникальными мастерами региона. Мы уверены, что подобные проекты способствуют укреплению деловых связей и стимулируют творческую активность жителей губернии", — отметила Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением ПАО "Сбербанк".
Ярмарка собрала мастеров рукоделия, представивших широкий ассортимент товаров, включая украшения, предметы интерьера, свечи и мыло ручной работы, вязаные сумки, вкусную сдобу и изысканные деликатесы. Эти изделия стали отличным выбором для подарков в преддверии весеннего праздника.
"Хорошее мероприятие для обеих сторон: и для самозанятых, и для работников банка, — рассказала участница ярмарки Александра Алмазова. — Я привезла мыло ручной работы, косметику, подарочные экземпляры к 8 Марта. На таких ярмарках можно расширить круг контактов, пообщаться с коллегами, обменяться опытом, придумать совместный проект".
"У меня свой бренд вязаных изделий — сумки, подставки под горячее, косметички. Делаю их из разной пряжи, и занимаюсь этим уже более 2 лет. Подобные ярмарки — это хорошая возможность презентовать свой товар, привлечь новых клиентов. Я не в первый раз становлюсь участником ярмарки самозанятых, люди всегда интересуются, берут визитки, добавляются в соцсети — для привлечения клиентов это отличный инструмент", — поделилась самозанятая Татьяна Кирдяшева.
Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Они дают возможность для реализации продукции и расширения каналов сбыта. Сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и в рамках крупных региональных событий. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Если ваша компания желает присоединиться к проекту, и провести ярмарку на территории своей организации — заполняйте заявку по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?