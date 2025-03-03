Творчество и предпринимательство: самарские мастера презентовали изделия ручной работы на ярмарке самозанятых

27 февраля самозанятые мастера Самарской области представили свою уникальную продукцию на очередной ярмарке-продаже, организованной региональным центром "Мой бизнес". Мероприятие прошло совместно с ПАО "Сбербанк" на площадке компании, и стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.

"В партнерстве со Сбером мы не в первый раз организовываем такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, — интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными изделиями ручной работы", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

"Мы рады поддержать инициативу регионального центра "Мой бизнес" и внести свой вклад в развитие малого предпринимательства Самарской области. Такие мероприятия позволяют самозанятым гражданам представить свою продукцию широкой аудитории, а нашим сотрудникам — познакомиться с уникальными мастерами региона. Мы уверены, что подобные проекты способствуют укреплению деловых связей и стимулируют творческую активность жителей губернии", — отметила Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением ПАО "Сбербанк".

Ярмарка собрала мастеров рукоделия, представивших широкий ассортимент товаров, включая украшения, предметы интерьера, свечи и мыло ручной работы, вязаные сумки, вкусную сдобу и изысканные деликатесы. Эти изделия стали отличным выбором для подарков в преддверии весеннего праздника.

"Хорошее мероприятие для обеих сторон: и для самозанятых, и для работников банка, — рассказала участница ярмарки Александра Алмазова. — Я привезла мыло ручной работы, косметику, подарочные экземпляры к 8 Марта. На таких ярмарках можно расширить круг контактов, пообщаться с коллегами, обменяться опытом, придумать совместный проект".

"У меня свой бренд вязаных изделий — сумки, подставки под горячее, косметички. Делаю их из разной пряжи, и занимаюсь этим уже более 2 лет. Подобные ярмарки — это хорошая возможность презентовать свой товар, привлечь новых клиентов. Я не в первый раз становлюсь участником ярмарки самозанятых, люди всегда интересуются, берут визитки, добавляются в соцсети — для привлечения клиентов это отличный инструмент", — поделилась самозанятая Татьяна Кирдяшева.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Они дают возможность для реализации продукции и расширения каналов сбыта. Сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и в рамках крупных региональных событий. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Если ваша компания желает присоединиться к проекту, и провести ярмарку на территории своей организации — заполняйте заявку по ссылке.