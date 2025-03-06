В Самарской области провели оценку 10 000 нормативных актов по их воздействию на бизнес

В Самарской области подготовлено около 10 000 заключений об оценке регулирующего воздействия за 10 лет. Институт оценки регулирующего взаимодействия (ОРВ) и экспертизы нормативных актов функционирует с 2014 года.
Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Такой подход позволяет утверждать эффективные документы, которые не накладывают на предпринимателей избыточные обязанности, запреты и ограничения.
По итогам 2024 года процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня.
Формирование комфортного предпринимательского и инвестиционного климата включает в себя, в том числе снижение административных барьеров. Этот показатель учитывается при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. О значимости создания условий для бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Совместно с бизнес-сообществом мы ежегодно проводим оценку регулирующего воздействия примерно 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов. Предприниматели включены в работу по созданию комфортной деловой среды в регионе и совершенствованию нормативно-правового регулирования бизнес-деятельности", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В Самарской области работает интернет-портал regulation.samregion.ru, на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие нормативные акты.
На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?