Для успешного старта: поддержку технологических проектов обсудят в "Жигулёвской долине"

В технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пройдет традиционный День инноватора. Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов.

Развитие технологического и инновационного бизнеса — одно из приоритетных направлений для команды региона. Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов России по уровню инновационной активности организаций. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

27 марта День инноватора пройдет для начинающих предпринимателей и студентов, которые только готовятся стартовать в предпринимательстве.

"Мы регулярно проводим встречи с бизнес-сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать об услугах, мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям — быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В мероприятии примут участие начинающие предприниматели, представители бизнеса, уже имеющие значительные финансовые результаты, инноваторы с проектами на стадии идеи, студенты.

В этом году технопарк планирует провести два Дня инноватора, разделив участников и сформировав деловую программу с учетом их интересов и потребностей.

27 марта на площадке Дня инноватора участники смогут получить информацию об финансовых, грантовых, образовательных и многих других инструментах поддержки проектов. Эксперты расскажут о региональных и федеральных программах поддержки молодых технологических предпринимателей и стартапов, включая студенческие проекты. Участники получат практические рекомендации и пошаговые инструкции от успешных предпринимателей.

Участники события узнают о конкурсах Фонда содействия инновациям, Инновационного фонда Самарской области и преимуществах статуса резидента технопарка, примут участие в тематических мастер-классах.

Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарк "Жигулевская долина".

Участие бесплатное. Регистрация и программа.