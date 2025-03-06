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Госкомпании закупили у МСП Самарской области товары и услуги на 132 млрд рублей

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году закупки крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса выросли на 6% по сравнению с 2023 годом и достигли 132 млрд рублей. Число субъектов МСП, ставших поставщиками госкомпаний, также увеличилось на 6% и превысило 4,5 тысячи предприятий.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

"Участие в закупках госкомпаний — это стабильный канал сбыта для малых и средних производителей региона, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На уровне региона мы помогаем предприятиям МСП налаживать диалог с крупными компаниями. Для этого регулярно проводим ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам и обсудить условия сотрудничества".

Ближайшая ярмарка кооперации и сбыта пройдет 6 марта на площадке регионального центра "Мой бизнес" с участием АО "Транснефть-Приволга".

В целом по стране в 2024 году объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-% квоты на закупки у МСП, за мониторинг которой отвечает Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений.

"Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения", — прокомментировал Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками", — отметил Александр Исаевич.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Поддержка предпринимателей реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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