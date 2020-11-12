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Многодетная семья из Сызрани благодаря губернатору получила двухэтажный дом

СЫЗРАНЬ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Супруги Снабко из Сызрани, воспитывающие девятерых детей, на средства из резервного фонда губернатора смогли приобрести двухэтажный дом. В Самарской области за последние несколько лет такую поддержку получили 32 многодетные семьи, девять из них - в этом году.

У Ольги и Алексея девятеро детей, большинство из них - школьники. Сейчас они живут в большом двухэтажном доме, а раньше семье Снабко приходилось ютиться в двухкомнатной квартире - всего 13 человек (жилье с ними делили мать и брат-инвалид Ольги).

"Детям негде было делать уроки. Особенно трудно стало во время дистанционного обучения. С двумя телефонами на всю семью учиться сложно", - рассказал Алексей Снабко.

Теперь у семьи большой дом. Детям есть где делать уроки, почти у каждого своя комната и собственное спальное место. Ольга не может нарадоваться на вместительную кухню и огород, где она собирается выращивать овощи и ягоды для детей.

"До сих пор не верится. Не верю, что живем отдельно от родителей. Мы довольны. Дети наслаждаются, им здесь большое раздолье. Сколько лет мы писали обращения, и только Дмитрий Азаров нам помог. Спасибо огромное губернатору от всей нашей семьи", - поблагодарила Ольга.

Напомним, в этом году глава региона решил выделить из резервного фонда средства на помощь еще трем многодетным семьям. Им так же необходимо свое жилье. Планируется, что уже к Новому году они смогут отпраздновать новоселье.

Дмитрий Азаров отметил, что власти региона и впредь будут оказывать поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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