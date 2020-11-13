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Банк "Открытие" запустил виртуальные кредитные карты

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" предложил действующим клиентам новый формат популярных кредитных карт — виртуальные "120 дней" и Opencard кредитная. Оба продукта можно оформить при наличии предодобренного предложения без необходимости подтверждения дохода в интернет-банке или мобильном приложении "Открытия" на Android и iOs, обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.

Виртуальные "120 дней" и Opencard кредитная предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе — пластике. Так, по карте "120 дней" можно не вносить кредитные платежи в течение всего грейс-периода, который составляет до 120 дней. Кроме того, карта позволяет снимать наличные в рамках кредитного лимита в любых банкоматах по всему миру без комиссии. За выпуск карты платить не нужно. Opencard кредитная позволяет получить кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% за все покупки по карте. Кредитный лимит по обеим картам — до 500 000 руб., ставка — от 13,9%.

Кроме того, с виртуальных кредитных карт, как и с обычного "пластика", можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.

С более подробной информацией о кредитных картах "Открытия" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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