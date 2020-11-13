Проекты Самарской области в социальной сфере распространят в регионах страны

Участники форума "Сильные идеи для нового времени", который в эти дни проходит в Москве, обсудили роль региональной власти в социальных изменениях. Участие в дискуссии в четверг, 12 ноября, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы все должны объединить ресурсы, для того чтобы каждому человеку вовремя была оказана поддержка, чтобы каждый человек понимал, что в трудной ситуации он всегда получит ту помощь, которая ему действительно нужна", - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отметила, что запрос на изменение подходов в социальной сфере действительно есть. Об этом свидетельствует и количество поданных на форум заявок - более 3 тыс. идей предложено жителями страны в этом направлении.

Напомним, всего поступило свыше 15 тыс. проектов. Самарская область в который раз стала одной из самых активных в России - жители губернии направили 862 идеи. По количеству заявок регион на втором месте в стране после Москвы и на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Продолжая дискуссию, Нюта Федермессер отметила: "Государство должно дать возможности для реализации потребностей человека. Это превращает получателя социальных услуг из объекта помощи в субъект. Это, по сути, реализация принципа "ничего для нас без нас", реализация того доверия, о котором сейчас так много говорят". Ключевой принцип - помощь должна привести к изменению той или иной ситуации конкретного человека.



Губернатор Самарской области отметил, что именно такой подход применяется в регионе при принятии того или иного решения. "Мы вместе с жителями ищем оптимальные решения, которые касаются двора, поселка, города, района и вместе оцениваем их эффективность", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что все принимаемые в регионе решения проверяются вместе с гражданами - и на этапах утверждения, и на этапах реализации.

По мнению главы региона, в период распространения коронавирусной инфекции защита здоровья людей и занятость населения становятся самыми актуальными вопросами. Дмитрий Азаров поделился личным опытом, с которым ему пришлось столкнуться во время болезни COVID-19.

"Я сам попытался дозвониться и в скорую помощь, и в поликлинику. И понял, что надо менять систему оказания помощи, перестраивать работу первичного звена здравоохранения. Поэтому мы создали координационный центр, где работают специалисты, в том числе психологи, волонтеры, чтобы снять нагрузку со скорой помощи. И этот центр осуществляет работу по маршрутизации пациентов. Здесь сосредотачиваются все данные о доступных койко-местах, загрузке конкретного участкового врача", - рассказал губернатор. Он также добавил, что органы власти передали врачам 130 автомобилей - в помощь первичному звену.

Кроме того, у центра появилась возможность удаленно консультировать пациентов - с помощью телемедицины. Дмитрий Азаров также поделился опытом реализации совместного проекта с Почтой России. Благодаря сотрудникам организации жители удаленных сел могли получить консультацию врача ведущих клиник региона с помощью обычного планшета. "Это повысило уровень диагностики, а значит и сохранение жизни и здоровья людей", - отметил губернатор.

В регионе внедрены и голосовые сервисы. С помощью автоматизированных телефонных звонков производится информирование людей, согласование времени посещения лечебных, сбор сведений с целью дистанционного мониторинга больных.

Отдельно губернатор отметил проект "Включайся и включай", реализуемый межрегиональной молодежной общественной организацией "Инклюзивный ресурсный центр", которым руководит Алексей Транцев.

Еще один значимый проект - "Мобильные бригады". В период пандемии особо остро встал вопрос предоставления реабилитационных услуг детям-инвалидам. Поэтому в Самарской области были созданы мобильные реабилитационные бригады при медучреждениях. В их состав входят врачи, логопеды, психологи, медицинские сестры по массажу, инструкторы лечебной физкультуры. Бригады оказывают необходимую помощь на дому.

Светлана Чупшева привела в пример еще ряд проектов, которые были успешно реализованы в Самарской области при поддержке Агентства стратегических инициатив. Она рассказала о проекте, благодаря которому в Самарской области созданы многофункциональные центры для людей с ограничениями по здоровью. "Придя в учреждение, человек в одном месте может решить сразу несколько проблем и получить поддержку. Мы заинтересованы в том, чтобы такая система была выстроена во всех субъектах страны", - сказала Светлана Чупшева. "Ваш опыт необходим другим регионам", - добавила Нюта Федермессер.

Дмитрий Азаров выразил готовность оказать помощь и содействие в реализации идей и проектов, в которых будут заинтересованы субъекты России.