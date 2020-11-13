В регион поступили лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19

В пятницу, 13 ноября, в Самарскую область поступило более чем 1200 упаковок лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, закупленных за счет федеральных средств.

Напомним, с 5 ноября в регионе по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова реализуется программа обеспечения амбулаторных пациентов лекарственными препаратами. Сейчас закупка препаратов продолжается - на это выделено 119 млн руб. из федерального бюджета и 60 млн руб. из регионального.

После проведения закупок препараты распределяются в медучреждения региона. Кому и какие лекарства будут назначены и выданы, определяет лечащий врач, который наблюдает пациента.

Федеральными рекомендациями по лечению пациентов с COVID-19 предусмотрено более десятка схем лечения амбулаторных пациентов. В зависимости от состояния пациента врач будет назначать лечение по той или иной схеме - для одного пациента это может быть один препарат, для другого - два или несколько.

Кроме того, перед назначением отдельных препаратов потребуется проведение лабораторных исследований. По всем вопросам организации лечения важно взаимодействовать с лечащим врачом.