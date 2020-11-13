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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил сократить пациентам время госпитализации в ковид-госпиталях

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну оптимизировать работу приемного отделения больницы им. В. Д. Середавина.

В настоящее время пациентам с момента поступления в больницу им. В. Д. Середавина до принятия решения о госпитализации приходится ожидать несколько часов.

Как исправить ситуацию, обсудили в пятницу, 13 ноября, на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Губернатор уточнил у руководства больницы, сколько в среднем человек проводит в приемном покое.

"Среднее время ожидания с учетом КТ-исследования составчляет 45-60 минут. На само обследование требуется 10 минут, затем происходит загрузка снимка, врач делает его описание и выдается результат", — рассказала заместитель главного врача областной больницы Елена Войщева. Она также добавила, что в среднем в приемном покое в очереди находится 15 человек.

"В этом случае человек ожидает 3,5-4 часа, — отметил губернатор. — По приемному отделению больницы Середавина поступает наибольшее количество жалоб. Что не так? Что нужно изменить?"

Руководитель регионального минздрава пояснил: "Если к тем 15 пациентам, которые уже ожидают в приемном отделении, скорая помощь привезет еще 16-го человека, последнему пациенту действительно будет оказана помощь спустя несколько часов при условии, что его состояние стабильное или средней тяжести. Если пациент поступает в тяжелом состоянии, то он оформляется вне очереди. Больные, которые только ждут приема, находятся под наблюдением медперсонала".

"Мне нужна честная, правдивая информация, как на самом деле обстоит дело, для того, чтобы принимать управленческие решения. С огромным уважением отношусь ко всем врачам, понимаю нагрузку, но давайте мне честную информацию", — обратился губернатор к руководству лечебного учреждения.

Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну тщательно проанализировать время ожидания пациентов в приемных покоях всех ковидных госпиталей региона.

"Вы должны отслеживать динамику и при необходимости принимать экстренные решения. Рассчитываю, что ситуация изменится", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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