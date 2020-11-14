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Здравоохранение Общество

В Самарской области за сутки выявлено 211 новых случаев коронавируса

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 ноября, в Самарской области выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 251 человек выписан из лечебных учреждений после выздоровления, трое скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 22702 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 730 (25,2%). Выздоровело за сутки 18626 человек, 391 человек скончался..

Нарастающим итогом выявлено 1903253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За весь период от коронавируса умерло 32834 человека. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше  67,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 601 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 452 тыс. 680 человек.    

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