Работа приемного отделения в больнице Середавина будет оптимизирована

Работу приемного отделения ковид-госпиталя в больнице Середавина будут оптимизировать. Пациенты на сегодняшний день ждут своей очереди на госпитализацию по несколько часов, сообщили на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Если пациент, которого привезла скорая, находится в удовлетворительном состоянии, ему придется ждать очереди на госпитализацию. Но по информации руководства больницы, среднее время ожидания с учетом КТ-исследования составляет 45–60 минут.

"На само обследование требуется 10 минут, затем происходит загрузка снимка, врач делает его описание, и выдается результат"— пояснила заместитель главного врача областной больницы Елена Войщева. Она также добавила, что в среднем в приемном покое одномоментно ожидает решения примерно 15 человек.

"По приемному отделению больницы Середавина поступает наибольшее количество жалоб", — отметил губернатор Дмитрий Азаров. Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, что пациенты, которые ожидают своей очереди, находятся под наблюдением медперсонала.

"Если к тем 15 пациентам, которые уже ожидают в приемном отделении, скорая помощь привезет еще 16-го человека, ему действительно будет оказана помощь спустя несколько часов при условии, что его состояние стабильное или средней тяжести. Если пациент поступает в тяжелом состоянии, то он оформляется вне очереди", — объяснил министр.