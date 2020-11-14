Губернатор подписал новое постановление об ограничениях из-за COVID-19

В Самарской области с 13 ноября продолжилось действие ограничительных мер, связанных с ситуацией по коронавирусу. Соответствующий документ подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Согласно документу, в регионе продлевается дистанционное обучение для школьников 6–11 классов до 22 ноября 2020 года включительно, а до 3 декабря 2020 года включительно — режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Его ввели 4 ноября 2020 года.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Самарской области с конца марта 2020 года действует режим повышенной готовности. Весной были закрыты ТЦ, рестораны и другие развлекательные заведения, запрещены массовые мероприятия. Некоторое время жителей обязывали соблюдать режим самоизоляции. В июне он был отменен, а в течение лета сняты и другие ограничения.

Но с началом осени заболеваемость коронавирусом начала расти. Поэтому власти стали постепенно возвращать ограничения, которые коснулись графика работы школ, заведений общепита и самоизоляции пожилых граждан.