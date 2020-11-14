Минздрав области предупреждает об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Минздрав Самарской области в субботу, 14 ноября, разместил в своем Инстаграме обращение замминистра здравоохранения Татьяны Сочинской к жителям региона. Речь в нем идет об опасности самолечения антибиотиками.

"В настоящее время сложился ажиотажный, неоправданно высокий, на мой взгляд, спрос в аптеках на антибиотик цефтриаксон. Этот антибиотик широко использовался и раньше в амбулаторной практике, в том числе и для лечения пневмоний с легким течением. Но пневмоний бактериальных. Он эффективный, доступный по цене, удобный для применения в амбулаторной практике. Но сейчас наблюдается рост совершенно другой инфекции — вирусной: это и ОРВИ, и грипп, и новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и ключевое слово здесь "вирусная инфекция", на которую совершенно не действуют антибиотики", — говорится в сообщении.

Как отмечает Татьяна Сочинская, схемы лечения новой коронавирусной инфекции постоянно обновляются, сейчас врачи в своей практике используют уже девятую версию.

"Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но в схемы лечения в амбулаторных условиях, а их более 10, цефтриаксон не входит и сейчас. Он просто не действует на вирус и его применение совершенно не оправдано. Врачи могут назначать цефтриаксон в определенных случаях, но для этого есть показания", — рассказала замминистра.

"Следует сказать, что бесконтрольный прием антибиотиков без назначения врача может навредить. Сейчас очень распространена множественная лекарственная устойчивость, и причиной ее прежде всего является неконтролируемый прием антибиотиков без показаний, на всякий случай. При присоединении бактериальной инфекции у пациентов развивается резистентность к антибиотикам, врачам с большим трудом приходится подбирать для лечения антибактериальную терапию, когда возникают такие осложнения. Категорически нельзя заниматься самолечением. Напоминаю, что при появлении признаков заболевания надо немедленно обратиться к врачу, ни в коем случае не заниматься самолечением, строго следовать рекомендациям и назначениям врача", — предупреждает Татьяна Сочинская.

Ее поддержала и главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии в г. Самаре Людмила Поваляева.

"Цефтриаксон — полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия.

Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена подавлением синтеза клеточных мембран. Действует на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы (стафилококк, стрептококк и тд), но не действует на вирусы. Назначать цефтриаксон без показаний при вирусной пневмонии категорически нельзя. Любое назначение данного препарата делается после правильной оценки клинических, лабораторных и рентгенологических исследований. После бесконтрольного приема антибактериальных препаратов формируется устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, что чрезвычайно опасно в будущем", — сообщила Людмила Поваляева.