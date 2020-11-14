Врачи призывают граждан отказаться от самолечения

Главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло поддержала обращение замминистра Самарской области Татьяны Сочинской об опасности самолечения антибиотиками, которое было размещено в Инстаграме министерства здравоохранения региона.

"Заболевая вирусной инфекцией или как мы чаще называем — ОРВИ, наши пациенты начинают принимать большое количество антибактериальных препаратов, в том числе комбинированную антибактериальную терапию, инъекционные формы самостоятельно. Сейчас вызывает очень серьезную обеспокоенность медицинского сообщества тот факт, что на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции все стали забывать об угрозе для здоровья, которая в нынешней ситуации временно отошла на второй план, о повсеместном росте антимикробной резистентности, которая заключается в устойчивости штаммов возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным препаратам", — отметила врач.

Как рассказала Анна Дзюбайло, в настоящее время Министерством здравоохранения РФ разработаны методические рекомендации — версия-9, в которых приводятся убедительные данные по лечению новой коронавирусной инфекции.

"Также, как и лечение другой вирусной инфекции, которая определяется лабораторно и имеет характерные клинические признаки, антибактериальные препараты не назначаются. Данные лекарственные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков", — сообщила Анна Дзюбайло.

"Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19, также как и при сезонных формах гриппа и ОРВИ оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции. Препарат Цефтриаксон сегодня массово скупается и используется населением бездумно, а последствия могут быть печальными. Глубокое заблуждение, что инъекционные формы антибактериальных препаратов, таких как Цефтриаксон, эффективнее работают против вируса, приводит к массе побочных явлений. Цефтриаксон может назначаться исключительно врачом при наличии осложненных форм и присоединении бактериальной инфекции. Учитывая вышесказанное, мы призываем наших граждан отказаться от самостоятельного и необоснованного применения антибиотиков в лечении вирусной инфекции", — обратилась к жителям Самарской области.