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Пожары Происшествия

В Самаре дважды за сутки тушили пожары на балконах

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 ноября, пожарные Самары дважды выезжали тушить пожары на балконах, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в 08:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Аэродромная 96, где горели домашние вещи на балконе квартиры на площади 1,5 кв. м. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

В этот же день в 19.14 в Промышленном районе на ул. Шверника, 24 горел мусор на общем балконе на площади в 0,5 кв. м. Пожар был ликвидирован подручными средствами.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Пожары на балконах, по данным сотрудников чрезвычайной службы, нередко происходят из-за неосторожности при курении жильцов верхних этажей — от упавшего вниз пепла или непотушенного окурка. А способствует возгоранию зачастую захламленность балконов, где хранятся вещи, а иногда и горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

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