В филармонии выступит джазовый квинтет барабанщика Олега Бутмана

19 ноября в 19-00 в концертном зале Самарской государственной филармонии выступит квинтет Олега Бутмана с концертом "Джазовые портреты Майкла Джексона".

Любимые, хорошо знакомые всем мелодии, яркие солисты, необычные решения, свежие аранжировки, большой заряд энергии — все это новая программа Олега Бутмана, созданная в сотворчестве с его супругой, пианисткой, певицей и аранжировщиком Натальей Смирновой-Бутман.

Олег Бутман — знаменитый российский барабанщик, композитор и продюсер. Начал свой профессиональный путь в Ленинграде, в музыкальном колледже им. М. Мусоргского. В конце восьмидесятых музыкант сотрудничал со многими рок-музыкантами, участниками легендарного Ленинградского рок-клуба.

Но любовь к джазу перетянула на свою сторону, и вслед за старшим братом Игорем Бутманом, Олег продолжил изучение джазового мастерства в знаменитом бостонском Berklee College of Music.

В конце 90-х Олег начал организовывать гастроли по России и представил российской публике многих американских и европейских артистов. В 2007 г. с пианисткой и вокалисткой Натальей Смирновой Олег начинает писать музыку, создает международный проект "Jazz Passion", с которым музыканты выступают на сценах российских, европейских и американских джазовых клубов и концертных залов. Творческий тандем постоянно удивляет публику новыми нетривиальными проектами, среди которых "Арфа в джазе", "Джаз.Портреты Стиви Уандера", "Джаз.Портреты Майкла Джексона", хор Минина и квартет Олега Бутмана "Новогодние метаморфозы".

Имя Олега Бутмана включено в американскую "Энциклопедию Джаза" Джона Лиза (1992), в "Энциклопедию Джаза" Айры Гитлера (2007), а также в российскую энциклопедию Владимира Фейертага.

Наталья Смирнова-Бутман — российская джазовая пианистка-вокалистка, аранжировщик, пишет музыку и тексты на русском языке. Наталья включена в российскую "Энциклопедию джаза".

У творческой пары Бутман-Смирнова на счету 5 альбомов.

В программе: "Джазовые Портреты Майкла Джексона": The way you make me feel, You are not alone, Remember the time и другие хиты

Исполнители:

Олег Бутман (барабаны)

Наталья Смирнова-Бутман (вокал, рояль, keytar)

Карлос Энрике (саксофон, труба)

Олег Бородин (тромбон)

Артем Баскаков (контрабас, бас-гитара)