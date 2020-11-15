Коронавирус в Самарской области 15 ноября — четыре жертвы и 215 зараженных

За последние сутки в Самарской области заразились COVID-19 еще 215 человек, всего — 18 861, выздоровели 16 842, накануне 236. Четверо жителей скончались, а за все время наблюдения умерло 355 жителей региона, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Более всего новых случаев зафиксировано в Самаре — 77, 30 человек в Тольятти, 14 — в Хворостянском районе.

13 заболевших выявлено в Сызрани, 12 — в Новокуйбышевске, 11 — в Чапаевске, 9 — в Шигонском районе, 8 — в Похвистнево, семь — в Кинеле, шесть в Кинельском районе.

По четыре заболевших — в Елховском и Ставропольском районах, по три — в Красноярском и Сергиевском районах, по два заразившихся - в Октябрьске, Безенчукском, Большечерниговском, Похвистневском, Приволжском и Сызранском районах, по одному - в Клявлинском и Шенталинском районах.

В России за сутки подтверждено 352 летальных исхода с коронавирусом, всего в стране зафиксировали за все время наблюдения 33186 летальных случаев.

За последние сутки в России зарегистрировано 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах, причем 5 854 (25,9%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

По данным федерального оперативного штаба, за прошлые сутки выписали после выздоровления 14 456 человек, больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.