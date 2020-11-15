Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в селе под Кинелем

В субботу, 14 ноября, в 06:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Советская, 47 в пос. Новый Сарбай Кинельского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 80 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 10 человек, которые ликвидировали пожар в 07:16.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте 59 лет.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.

