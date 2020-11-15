Ночью из горящего дома в Сызрани эвакуировали шесть человек

В воскресенье, 15 ноября, в 02:00 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Алтайская, 3 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 32 человек. Пожар им удалось ликвидировать через час.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что во время тушения из здания было эвакуировано шесть человек. Данных о пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.