16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью из горящего дома в Сызрани эвакуировали шесть человек Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в селе под Кинелем В Самаре дважды за сутки тушили пожары на балконах В Новокуйбышевске горели дом, гараж и автомобиль При возгорании автомобиля в Жигулевске пострадал мужчина

Пожары Происшествия

Ночью из горящего дома в Сызрани эвакуировали шесть человек

СЫЗРАНЬ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 ноября, в 02:00 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Алтайская, 3 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 32 человек. Пожар им удалось ликвидировать через час.
В региональном управлении МЧС России уточняют, что во время тушения из здания было эвакуировано шесть человек. Данных о пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6