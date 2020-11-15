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Хоккей Спорт

ХК "Ладья" по буллитам уступила "Стальным Лисам"

ТОЛЬЯТТИ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 ноября, в Тольятти состоялся матч между тольяттинской "Ладьей" и магнитогорскии "Стальными Лисами", сообщает официальный сайт клуба.

На 3-й минуте нападающий "Ладьи" Вениамин Цитцер дальним броском вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 15-й минуте: Максим Кузнецов подправил шайбу в ворота после броска партнера по команде — 1:1.

Второй период получился результативным. К его середине Роман Канцеров и Азат Кутаяков создаля гостям преимущество в две шайбы (1:3). Но, тольяттинцы сначала усилиями Артема Якутова и Степана Стешенко сравняли счет (3:3), а затем и вышли вперед благодаря точному броску Андрея Лагунова — 4:3.

В третьем периоде Кутаяков сравнял счет, использовав численное преимущество (4:4). Возможности, чтобы решить исход матча в свою пользу в основное или дополнительное время были у обеих команд, но результат не изменился.

В буллитах точнее оказались уральцы — Руслан Господынько оказался единственным игроком, которому удалось отличиться — 4:5 победа "Стальныхз Лис".

"Ладья" — "Стальные Лисы" (Магнитогорск) — 4:5 бул (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

"Ладья": Захаров; Савиков — Чегошев (2), Пономарев (2) — Лагунов (2) — Стешенко (2); Назаров — Кашапов, Тепикин — Малинов — Филиппов; Садретдинов (2) — Хайсаров, Цитцер — Асфандияров — Якутов; Плитин — Агафонов, Фахрутдинов — Елькин — Данилкин.

"Стальные Лисы": Моисеев (Смолин, 35.13); Голобобов (2) — Мартынов, Пензин — Федякин — Господынько; Гусев — Гончар, Рыбин — Аухадеев — Кутаяков; Комаров — Есмурзиев, Корохов (2) — Мошкин — Кузнецов; Татарников, Канцеров — Квочко — Жугин (2), Гребенкин.

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