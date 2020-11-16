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СМИ: В Сызрани три 11-летних мальчика изнасиловали сверстницу

СЫЗРАНЬ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В полицию Сызрани поступило сообщение от местной жительницы, уроженки Узбекистана, которая сообщила о том, что над ее 11-летней дочерью надругались, пишет samara.kp.ru.

По словам заявительницы, сразу несколько подростков совершили действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

"Согласно заявлению, все произошло днем 10 ноября в поселке Междуреченск. Женщина назвала трех подозреваемых — все 2010 года рождения", — сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

С места происшествия изъяты возможные вещественные доказательства и следы крови. По факту случившегося сейчас стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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