СМИ: В Сызрани три 11-летних мальчика изнасиловали сверстницу

В полицию Сызрани поступило сообщение от местной жительницы, уроженки Узбекистана, которая сообщила о том, что над ее 11-летней дочерью надругались, пишет samara.kp.ru.

По словам заявительницы, сразу несколько подростков совершили действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

"Согласно заявлению, все произошло днем 10 ноября в поселке Междуреченск. Женщина назвала трех подозреваемых — все 2010 года рождения", — сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

С места происшествия изъяты возможные вещественные доказательства и следы крови. По факту случившегося сейчас стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.