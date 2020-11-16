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Пожары Происшествия

Мужчина погиб при ночном пожаре на 6-й Просеке в Самаре

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, в 04:08 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в строении на ул. 6-я Просека, 88, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 30 человек. Пожар удалось ликвидировать в 05:11.

По данным чрезвычайной службы, при тушении было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

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