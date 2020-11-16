Мужчина погиб при ночном пожаре на 6-й Просеке в Самаре

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В понедельник, 16 ноября, в 04:08 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в строении на ул. 6-я Просека, 88, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.