При тушении пожара в Похвистневском районе обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 15 ноября, в 21:30 горел частный дом на ул. Центральной в с. Среднее Аверкино Похвистневского районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 80 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которым удалось ликвидировать пожар в 22:05.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что на месте происшествия было обнаружено тело 53-летнего мужчины.

Причина его гибели устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.