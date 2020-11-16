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Спорт

24 спортплощадки построили в Самарской области по нацпроекту "Демография" в этом году

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2020 году появились 24 новые спортивные площадки. Объекты возведены благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Спортивные площадки появились в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и 13 муниципальных районах региона. Площадки 4 типов. В частности, размером 56 на 28 метров с искусственным газоном (производитель сертифицирован FIFA) и хоккейными бортами. Зимой на них может заливаться лед для игры в хоккей и катания на коньках. Спортплощадка 20 на 40 метров с искусственным газоном используется для мини-футбола и общеразвивающих занятий физкультурой. Площадки 39 на 19 метров оснащены полимерным травмобезопасным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Рядом с полем — зона уличных тренажеров. В Тольятти построены 3 площадки для баскетбола 3×3. Здесь установлено специальное профессиональное покрытие, кольца и зрительские трибуны.

Большинство площадок обустроили рядом с общеобразовательными школами. На них проводятся уроки физкультуры и занятия спортивных секций. Во внеучебное время — тренировки любителей спорта, занятия местных жителей.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Послании жителям региона, поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом: "Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта".

"Одна из задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" — создание условий для занятия людей спортом, строительство новых спортобъектов. Такие уличные спортплощадки пользуются огромным спросом. Они — быстровозводимые и малозатратные в содержании, эксплуатируются круглый год. В этом году изначально планировалось 22 площадки, с учетом высоких потребностей мы смогли дополнительно сделать еще 2 площадки. Приятно видеть, с каким удовольствием на новых спортивных объектах занимаются дети, молодежь, жители всех возрастов", — подчеркнул министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В этом году благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" в Самарской области построено 24 спортивные площадки, 5 площадок комплекса ГТО, ФОК открытого типа в Куйбышевском районе Самары, ледовый каток в Похвистнево, ФОК "Акробат" в Тольятти. Продолжается строительство легкоатлетического манежа в Тольятти, футбольного манежа и Дворца спорта в Самаре. Ведутся подготовительные работы для начала строительства лыжероллерной трассы на базе УСЦ "Чайка".

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