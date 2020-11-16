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Облправительство Власть и политика

Глава областного департамента ценового и тарифного регулирования избавилась от приставки "врио"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алена Гаршина с 9 ноября назначена руководителем департамента ценового и тарифного регулирования. Соответствующее постановление по данным портал "Волга Ньюс" подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова

Перед назначением ее кандидатура была согласована в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области был образован как отдельное ведомство 1 января 2019 года. Ему были переданы профильные полномочия министерства энергетики и ЖКХ, а также министерства экономического развития и инвестиций.

Тогда же главой департамента, но с приставкой "врио" была назначена Алена Гаршина. До того она руководила департаментом тарифного регулирования областного министерства энергетики и ЖКХ, куда пришла в 2011 г. с должности директора департамента цен и тарифов министерства экономики Ульяновской области.

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