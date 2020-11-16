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Здравоохранение Общество

В Самарской области закрыть больничный можно будет дистанционно

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба, где обсуждался вопрос закрытия больничных.

Сейчас, чтобы закрыть больничный, необходимо стоять в очереди в поликлинике, возмущаются многие жители.

Как пояснил министр здравоохранения области Армен Бенян, закрыть больничный можно будет дистанционно, без похода к врачу. Соответствующий приказ утвержден Министерством здравоохранения РФ.

Глава региона поставил задачу региональному минздраву обеспечить готовность медицинских организаций к оформлению, продлению и закрытию электронных больничных листов в рамках телемедицинских консультаций в кратчайшие сроки.

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