В Самарской области закрыть больничный можно будет дистанционно

В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба, где обсуждался вопрос закрытия больничных.

Сейчас, чтобы закрыть больничный, необходимо стоять в очереди в поликлинике, возмущаются многие жители.

Как пояснил министр здравоохранения области Армен Бенян, закрыть больничный можно будет дистанционно, без похода к врачу. Соответствующий приказ утвержден Министерством здравоохранения РФ.

Глава региона поставил задачу региональному минздраву обеспечить готовность медицинских организаций к оформлению, продлению и закрытию электронных больничных листов в рамках телемедицинских консультаций в кратчайшие сроки.