В регионе зафиксировано снижение заболеваемости людей старше 65 лет

В Самарской области впервые за долгое время зафиксировано снижение заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила на заседании регионального оперативного штаба заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева.

Она обозначила основные характеристики эпидемиологической ситуации в регионе. Ежесуточная заболеваемость по-прежнему растет, на 16 ноября выявлено 217 случаев, показатель на текущую дату составил 6,82 на 100 тыс. населения (по РФ — 15,5).

Количество заболевших на 100 тыс. населения в целом по области с 1 сентября составило 332,17. И относительно этой цифры наблюдается очень большой разброс числа заболевших на 100 тысяч населения в муниципалитетах: от 58,32 в Волжском районе до 1188,94 в Пестравском районе.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос контроля за соблюдением в муниципалитетах мер безопасности, установленных в целях снижения рисков распространения коронавируса. Как сообщил региональный Роспотребнадзор, с 1 сентября от органов МСУ поступило 324 материала о несоблюдении мер эпидбезопасности.

На основании этих материалов были выписаны протоколы и переданы в суд, по 220-ти вынесены предостережения об устранении нарушений. Специалисты Роспотребнадзора высказали замечания к качеству материалов, переданных некоторыми муниципалитетами. Это значит, что контроль со стороны местных органов власти недостаточен.

"К чему придем с таким контролем со стороны муниципалитетов? Придем мы к следующему: будем на штабе принимать решение по отдельным территориям. Раз вы, главы муниципальных образований, не в состоянии обеспечить контроль за соблюдением норм и требований и разобраться с нарушителями, будем принимать решение о закрытии этих предприятий", — обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов.