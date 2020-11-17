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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "Ермак" - 4:3

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лада" активно начала матч, и на первых минутах основные события происходили в зоне ангарского "Ермака".

Счет в середине первого периода открыл защитник "Ермака" Александр Шикун (0:1). Тольяттинцы создали несколько хороших моментов в первом периоде, но где-то им не хватило точности, в других эпизодах надежен был Ильяс Гафиуллин.

"Ермак" в концовке первой трети увеличил свое преимущество: Артем Икамацких вновь реализовал численный перевес — 0:2.

Переломить ход матча "Ладе" удалось во второй половине второго периода: чуть больше двух минут понадобилось волжанам чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Сначала Филипп Толузаков добил шайбу после броска партнера, а затем пришло время Артема Артемова, оформившего дубль — 3:2.

В концовке второго периода тольяттинцы на 4 минуты получили преимущество в одного игрока, но реализовать его не смогли. Гости же на 47-й минуте воспользовались одной из своих немногочисленных возможностей для взятия ворот — Денис Игнашин сравнял счет — 3:3.

На 56-й минуте тольяттинцам удалась контратака "2 против1": передачу Николая Владимирова защитник "Ермака" прервал, но шайба вновь оказалась у Владимирова, который с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу гостей — 4:3.

За две с половиной минуты до окончания третьего периода гости заменили голкипера шестым полевым игроком и заработали большинство.

На последней минуте ангарчане вновь заменили голкипера полевым игроком, но тольяттинцы выстояли, одержав вторую победу подряд.

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