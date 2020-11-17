Мурал самарской художницы занял первое место на фестивале стрит-арта

Победителем фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" объявлена граффити-работа "Чистый вдох", созданная финалисткой из Самарской области Оксаной Гладковой.

"Главная ценность — это человеческая жизнь и здоровье. В рисунке я хотела показать открытое окно в эпоху постковида, когда мы, наши дети и родители сможем снять маски, перчатки и глубоко вдохнуть чистый воздух, не опасаясь за свои легкие и за свою жизнь", — поделилась Оксана Гладкова.

Кроме того, в ходе церемонии был объявлен победитель конкурса готовых граффити. Данный дополнительный конкурс был запущен в целях поощрения молодых стрит-арт художников, которые в своих городах уже до старта фестиваля создали граффити о противодействии пандемии коронавируса.

Федеральные и региональное экспертное жюри признало лучшей работу "Диптих медработника" Семена Ефентьева из Самарской области, где "Медицинский работник держит в руках регион в виде сердца. Оберегает его от всех невзгод, как мать дитя".

Окружной проект уличного искусства реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.