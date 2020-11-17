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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил красноярскому "Соколу"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, ХК "ЦСК ВВС" на домашнем льду проиграл "Соколу" из Красоярска, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Уже на 15-й секунде капитан самарцев Игорь Игнатушкин, вернувшись на лед после одноматчевой дисквалификации, прорвался по центру и точно бросил — 1:0. А через пять минут Алексей Басков реализовал численное преимущество — 2:0. И даже ответный гол Гловацкого на 30-й минуте в большинстве не предвещал скорого провала хозяев льда — они полностью переигрывали соперника и могли еще в первом периоде снять все вопросы о победителе. Тем более, что через три минуты после шайбы Гловацкого Артем Ворошило красивым кистевым броском сделал счет 3:1.

Но затем волжане расслабились, потеряли концентрацию, и в течение 36 секунд в воротах Ярослава Озолина побывало две шайбы — 3:3.

В третьем периоде подавляющее преимущество гостей воплотилось еще в два гола — 3:5.

В итоге поражение ЦСК ВВС 3:5. Героем матча стал форвард сибиряков Павел Синявский, оформивший дубль.

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