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Поволжский музей железнодорожной техники открылся после реставрации

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 ноября, в пос. Зубчаниновка после реставрации открылся единственный в ПФО Поволжский музей железнодорожной техники. Обновленную экспозицию оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Фото: samregion.ru

В этом году музей отмечает юбилей: ровно 10 лет назад было принято решение о его создании. Тогда местом для размещения музея была выбрана территория бывшего полигона 9-й бригады железнодорожных войск на станции Безымянка, которую незадолго до этого передали университету путей сообщения.

Специалисты провели большую работу: расчистили и благоустроили территорию, собрали образцы техники, инвентаря, подвижного состава, верхнего строения пути, устройств СЦБ и связи, электроснабжения и станционного хозяйства со всей магистрали.

"Это уникальное место. Все студенты, поступающие в наш университет, проходят экскурсию, знакомятся с историей, будущим, железной дороги. Мы прививаем любовь к нашей железной дороге", — пояснил Вячеслав Дмитриев.\

Самая масштабная часть экспозиции — образцы подвижного состава — расположилась на открытой площадке. Здесь представлены паровозы, электровозы, вагоны, в том числе паровоз серии Еа, работавший в годы Великой Отечественной войны, три пассажирских вагона и тепловоз ТУ2 Уфимской детской железной дороги, двуосная теплушка времен гражданской войны и вагон путеизмеритель. Также на открытой площадке представлены семафоры, светофоры, рельсы различных типов и фрагменты мостов.

Часть музея находится в здании вокзала станции Дашково 1874 года постройки. Старинное здание вокзала в Пензенской области планировали снести, но руководство железной дороги приняло решение перенести ценный объект с сохранением всех архитектурных элементов. Сейчас в здании восстановленного вокзала представлены подлинные исторические документы и фотографии, рассказывающие об истории Куйбышевской железной дороги и судьбе железнодорожников.

Проводя экскурсию по обновленному музею, его директор Александр Лысак рассказал, что за два года реставрационных работ в порядок приведены все образцы подвижного состава, обновлена экспозиция, расположенная в здании вокзала: теперь она полностью посвящена XIX веку в истории Куйбышевской железной дороги.

"Большая работа проведена, в том числе совместно с руководством города и области. Пешеходные переходы, тротуары приведены в порядок, автобусная остановка переименована в "Железнодорожный музей", — подчеркнул директор музея.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство Куйбышевской железной дороги и музея за работу по сохранению исторической памяти: "При вашей поддержке обновлена экспозиция, хочу вас за это поблагодарить. Спасибо вам за то, что смотрите вперед, думаете о будущем, не забывая об истории, о традициях, заложенных нашими предшественниками".

Музей после реставрации возвращается к привычному режиму работы: со вторника по субботу с 9:00 до 17:00. В условиях особой эпидемиологической обстановки в музее действует ограничение по количеству гостей, поэтому предварительно нужно записаться. 

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