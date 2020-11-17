Дмитрий Азаров: "В сложной ситуации я всегда готов брать ответственность на себя"

Во вторник, 17 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы журналистов о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

"В этих непростых условиях нам удается находить, на мой взгляд, оптимальные решения, — о чем свидетельствуют и отзывы людей, и оценка федеральной власти", — отметил руководитель области и выразил уверенность в том, что профессионализм всех привлеченных специалистов позволит справиться с возникающими трудностями.

"В сложной ситуации я готов всегда брать ответственность на себя, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Если требуется моя помощь конкретным лечебным учреждениям, я включаюсь в решение вопроса".

Глава региона привел в пример ситуацию с поставкой дополнительного оборудования кислородной станции Тольяттинской городской больницы № 5. "Такого потребления кислорода, который сейчас есть в лечебных учреждениях, не было никогда. Поэтому требуются новые технические, проектные решения. Я связался со своим коллегой из другого региона, чтобы ускорить поставку необходимого оборудования. И оно в нашу больницу уже поступает. Это позволит нам справиться с большой проблемой — обмерзанием коммуникаций", — рассказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что ручной режим управления в сложившейся непростой ситуации из-за пандемии является приемлемым и часто продуктивным. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

"Мы находимся в очень сложной ситуации, ситуации повышенной готовности, близкой к чрезвычайной. В таких условиях личное участие в решении точечных проблем считаю оправданным, более того, уместным", — резюмировал губернатор.

Тем не менее глава региона выразил надежду, что коллеги по правительству, глава Минздрава проявят в эти дни наибольшую инициативность для принятия своевременных решений.

Напомним, за последние сутки в регионе выявлено 216 новых случаев заболевания COVID-19 с нарастающим итогом — 19294. При этом 132 человека выписаны из стационаров и 117 жителей области завершили амбулаторное лечение. Всего же за весь период пандемии с коронавирусом справились 17297 человек.