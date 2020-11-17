16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор объявил о готовности вводить локдауны в муниципалитетах Дмитрий Азаров: "В сложной ситуации я всегда готов брать ответственность на себя" Поволжский музей железнодорожной техники открылся после реставрации Губернатор пригрозил закрыть на карантин районы и города региона, не соблюдающие санитарные нормы по ковиду В регионе зафиксировано снижение заболеваемости людей старше 65 лет

Губернатор Власть и политика

Губернатор объявил о готовности вводить локдауны в муниципалитетах

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За нарушение ограничений в связи с COVID-19 в Самарской области составлено почти 10 тыс. протоколов. Сумма административных штрафов достигает 12 млн руб., и почти 90% их назначены за халатность предпринимателей и предприятий, которые не стремятся беречь общественное здоровье. Эти данные озвучил губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 17 ноября, в эфире одного из телеканалов региона.

"Руководители предприятий должны понимать, что действия по нарушению режима ограничений могут привести к закрытию предприятий — это обернется еще большими потерями и для трудовых коллективов, и для собственников. Не доводите до этого", — обратился Дмитрий Азаров к бизнесменам.

Губернатор особо подчеркнул, что региональный оперативный штаб в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в муниципалитете может пойти на объявление локального локдауна на территории. При этом ответственность за такую изоляцию в полной мере понесут и главы муниципалитетов, которые должны контролировать обеспечивать безопасность для своих жителей.

"Руководители муниципалитетов знают буквально каждое предприятие. Глава района или города может найти возможность проверить соблюдение режима, — отметил руководитель области. — Вопиющий случай в Самаре, когда работали ночные клубы. И это несмотря на то, что они у нас должны быть закрыты еще с весны. Я считаю, это попустительство городских властей".

Дмитрий Азаров обратился к главам городов и районов и напомнил о персональной ответственности. "Очень разная ситуация в районах по уровню заболеваемости. Будем разбираться. В тех муниципальных образованиях, которые не контролируют ситуацию на своих территориях, мы будем рассматривать варианты введения локального локдауна. Но вину придется взять на себя главе муниципального образования. Там, где ситуация наиболее сложная, а значит неконтролируемая, будет происходит смена глав", — подчеркнул губернатор.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6