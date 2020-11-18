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"Орел и Решка" посетили Самару

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На телеканале "Пятница" вышел очередной выпуск шоу "Орел и Решка. Россия", в котором ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез отправились в Самару. Золотая карта досталась Тимуру, Регина путешествовала со 100 долларами.

Уик-энд обладателя золотой карты в Самаре оказался экстремальным. Тимур полетал на гидросамолете Л-145, который производится в Самаре, поучаствовал в регате и ралли в Тольятти. Также ведущий потренировался на "Самара Арене" с нападающим "Крыльев Советов" Максимом Канунниковым и принял участие в сборке спорткара на АвтоВАЗе.

Регина посетила музей "Самара космическая" и попробовала настоящую еду космонавтов, погуляла по набережной и отправилась на теплоходе в Ширяево в дом-музей Ильи Репина. В с. Зольное путешественница поднялась на гору Стрельную и полюбовалась красотами Жигулевского заповедника с высоты. Уже к ночи ведущая добралась, по ее словам, до "Баварии", а точнее до замка Гарибальди.

За два дня Тимур Родригез потратил в Самаре более 340,5 тыс. руб., а Регина Тодоренко — 3,7 тыс. рублей.

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