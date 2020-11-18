В стационарах Самарской области лечатся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом и 4,5 тыс. - с пневмонией

В стационарах Самарской области в настоящее время проходят лечение почти 6 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом, а также подозрением на него и внебольничной пневмонией.

Об этом в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян.

"Сейчас в стационарах лежит больше 5,8 тыс. человек, из них около 1,3 — это пациенты с подтвержденным коронавирусом, еще 4,5 тыс. — те, у кого внебольничная пневмония и подозрение на коронавирусную инфекцию", — уточнил министр. При этом министр отметил, что части пациентов диагноз "коронавирус" ставится без лабораторного подтверждения, исходя из клинической картины.

Еще около 13 тыс. человек, по его словам, лечатся амбулаторно, и здесь глава ведомства выделяет четыре основных типа пациентов: те, у кого диагностирована пневмония и подтвержден коронавирус, пациенты с ОРВИ и подтвержденным коронавирусом, пневмония и неподтвержденный коронавирус, и четвертый тип — ОРВИ.

Среди пациентов с пневмонией Армен Бенян также выделил четыре степени тяжести заболевания. Пациенты со среднетяжелым течением и выше и те, у кого есть сопутствующие заболевания, подлежат госпитализации.

"При этом я хочу обратить особенное внимание на тот факт, что людей с кажущимися им одинаковыми критериями могут одного оставить дома, второго отправить в больницу. Все зависит от ряда факторов. Во главе угла стоит не картинка с КТ, не мазок, а картина в целом. Показателем для госпитализации может служить сочетание ряда факторов — сатурация ниже 95%, поражение легких больше 30%, высокая температура, низкий отклик организма на лечение. Но я повторяю — мы говорим о совокупности этих факторов", — сказал министр.