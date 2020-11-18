16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В борьбу с коронавирусом вступили более 35 лечебных учреждений региона и треть медиков В стационарах Самарской области лечатся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом и 4,5 тыс. - с пневмонией Стало известно, где в регионе умерли заразившиеся коронавирусом медики Еще 216 человек в регионе заболели коронавирусом Коронавирус 17 ноября в Самаре: 216 заболевших, пять смертей

Здравоохранение Общество

В стационарах Самарской области лечатся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом и 4,5 тыс. - с пневмонией

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В стационарах Самарской области в настоящее время проходят лечение почти 6 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом, а также подозрением на него и внебольничной пневмонией.

Об этом в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян.

"Сейчас в стационарах лежит больше 5,8 тыс. человек, из них около 1,3 — это пациенты с подтвержденным коронавирусом, еще 4,5 тыс. — те, у кого внебольничная пневмония и подозрение на коронавирусную инфекцию", — уточнил министр. При этом министр отметил, что части пациентов диагноз "коронавирус" ставится без лабораторного подтверждения, исходя из клинической картины.

Еще около 13 тыс. человек, по его словам, лечатся амбулаторно, и здесь глава ведомства выделяет четыре основных типа пациентов: те, у кого диагностирована пневмония и подтвержден коронавирус, пациенты с ОРВИ и подтвержденным коронавирусом, пневмония и неподтвержденный коронавирус, и четвертый тип — ОРВИ.

Среди пациентов с пневмонией Армен Бенян также выделил четыре степени тяжести заболевания. Пациенты со среднетяжелым течением и выше и те, у кого есть сопутствующие заболевания, подлежат госпитализации.

"При этом я хочу обратить особенное внимание на тот факт, что людей с кажущимися им одинаковыми критериями могут одного оставить дома, второго отправить в больницу. Все зависит от ряда факторов. Во главе угла стоит не картинка с КТ, не мазок, а картина в целом. Показателем для госпитализации может служить сочетание ряда факторов — сатурация ниже 95%, поражение легких больше 30%, высокая температура, низкий отклик организма на лечение. Но я повторяю — мы говорим о совокупности этих факторов", — сказал министр.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6