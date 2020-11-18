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Хоккей Спорт

Два хоккеиста "Торпедо" командированы в "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках договора о сотрудничестве с "Торпедо" в Тольятти командированы нападающий Данил Воеводин и защитник Никита Бобряшов.

Воеводин в сезоне 2020/21 сыграл в КХЛ за "Торпедо" в 14 матчах, набрал 4 (2+2) очка. В сезоне 2019/20 Данил играл за казанский "Барс", в 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 (13+18) очко, в 10 матчах плей-офф — 10 (4+6) очков. В 4 матчах за "Ак Барс" в КХЛ набранными очками не отметился.

Бобряшов в сезоне 2020/21 сыграл в КХЛ за "Торпедо" в 7 матчах, набранными очками не отметился. В сезоне 2019/20 Никита выступал в КХЛ за "Адмирал", на его счету 1 передача в 54 матчах регулярного чемпионата.

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