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Здравоохранение Общество

В борьбу с коронавирусом вступили более 35 лечебных учреждений региона и треть медиков

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 ноября, самарский министр здравоохранения Армен Бенян подвел итоги 8 месяцев борьбы с COVID в регионе. Министр рассказал, сколько медиков болеет, почему не всем делают КТ и чего ждать от инфекции дальше

Итоги борьбы с коронавирусом обсудили в студии радио "Комсомольская правда".

Первых больных зарегистрировали 16 марта в Тольятти. Сегодня ежедневно в регионе выявляют около 200 новых больных, но и бороться с инфекцией врачи научились.

"Сегодня под коронавирусных больных задействовано больше 6300 коек. Буквально на днях ввели в строй еще 200 — в терапевтическом корпусе СамГМУ, здесь готовы в любой момент принимать пациентов, как только появится необходимость. Также подготовили койки поликлиники ЮГ-2 — провели кислород, оснастили всем необходимым, к концу недели и эта клиника включится в работу. Около 900 коек — в санаториях, где пациенты могут проходить долечивание. Отмечу, что сюда перемещают тех, у кого уже отрицательный тест на коронавирус, так как это не красная зона", — рассказал министр.

Всего же на борьбу с коронавирусом задействована треть лечебных учреждений региона, работающих в системе государственного здравоохранения. Это более 35 лечебно-профилактических учреждений.

"Мы проводим сортировку пациентов перед тем, как определить их на койки, исходя из степени тяжести и из подтвержденности COVID-19. Самые ресурсные больницы — а это больница им. Середавина и пятая городская в Тольятти принимают самую тяжелую категорию пациентов, с сопутствующими состояниями — коронавирусная инфекция и инфаркт, абдоминальная патология, тромбозы сосудов нижних конечностей", — объяснил Армен Бенян.

Жители региона переживают, что и этого не достаточно, и предлагают, например, открывать госпитали в торговых центрах, сообщил министр.

"Существующий коечный фонд, подготовленный к разворачиванию коечный фонд позволяют с достаточной степенью уверенности говорить о том, что койки не нужно разворачивать в торговых центрах. У нас есть и план С, он подразумевает, что все койки в санаториях — а это около 7 тыс. мест по региону — будут введены в строй уже для лечения. Но мы надеемся, что этого не понадобится", — уверен Бенян.

О нехватке врачей министр высказался так — в регионе в борьбе с ковидом работает треть всех медицинских работников Самарской области. "Более 150 человек из негосударственного здравоохранения привлекли, больше тысячи студентов, испытываем сложности в обеспечении кадровыми ресурсами. 12% врачей прямо сегодня на больничном листе, 12% уже переболели. Это добавляет трудностей. Но ни один медицинский работник не лечится больше положенного, они быстро возвращаются в строй, понимают, как важна стабильность всей системы", — подчеркнул Армен Бенян.


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