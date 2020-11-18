"Росгосстрах" в октябре выплатил 166,5 млн рублей за поврежденное огнем имущество

По данным компании "Росгосстрах", традиционно с приходом осени и началом отопительного сезона в регионах фиксируется большое количество пожаров. За октябрь своим клиентам, имущество которых полностью сгорело или пострадало из-за пожара, "Росгосстрах" выплатил 166,5 млн рублей. Это значительная часть от всех октябрьских выплат по договорам страхования домов и квартир, составивших 208,6 млн рублей.

"Наша многолетняя статистика показывает, что последствия пожаров для владельца недвижимости гораздо серьезнее урона от других страховых событий. И данные за октябрь 2020 года это еще раз подтверждают: на этот риск приходится лишь пятая часть заявлений от клиентов, но четыре пятых объема выплаченного страхового возмещения, — отмечает директор Департамента урегулирования убытков по немоторному страхованию компании "Росгосстрах" Ольга Толмакова. — Повышенному риску подвержены, в первую очередь, бревенчатые дома и дома из бруса, которые, к сожалению, сгорают до основания, если пожар не удалось вовремя локализовать".

В октябре "Росгосстрах" осуществил несколько крупных выплат жителям Подмосковья, когда в одночасье из-за пожара семьи лишились крова над головой. Например, в Раменском районе из-за неисправной электросети полностью сгорел деревянный дом с мансардой. Компания выплатила клиенту почти 10 млн рублей. Возмещение в размере 9,9 млн рублей получил и житель Орехово- Зуевского района Подмосковья за сгоревший дотла двухэтажный дом из бруса.

В Александровском районе Владимировской области в этом году произошло сразу два сильных пожара, уничтоживших полностью деревянные дома клиентов "Росгосстраха". Выплаты по ним составили по 3 млн рублей. "Надо отметить, что эти пожары заставили жителей Владимирской области серьезно задуматься над страховой защитой своих домов и сохранением своего материального достатка. Для сельского жителя дом имеет очень большую ценность. Потерять его из-за непредвиденных ситуаций и не получить ничего — это жизненная трагедия. На фоне этих двух довольно резонансных событий жители Владимирской области и имеющие в регионе недвижимость дачники заключили в октябре несколько крупных договоров страхования имущества", — отметила Ольга Толмакова.