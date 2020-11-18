В поликлиниках Самарской области установят частные компьютерные томографы

Минздрав Самарской области решил установить в поликлиниках региона частные компьютерные томографы.

Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян.



По словам министра, сегодня на территории области работает 51 компьютерный томограф, 35 задействованы в системе оказания помощи больным с коронавирусом. 29 - государственные, шесть - частные.

"В Самаре КТ есть практически в любой крупной больнице, в Тольятти - в трех крупных больницах, которые полностью переоборудованы под ковидные госпитали, в "красной зоне" также работают компьютерные томографы", - рассказал Армен Бенян.

"Амбулаторная компьютерная диагностика есть в частных организациях, но мы пошли дальше и решили установить в поликлиниках частные КТ. Они будут работать как компьютерные центры, на принципах государственно-частного партнерства", - отметил министр.

Он подчеркнул, что при этом есть целесообразность и инвестиций, они осуществляются по типу аренды, когда поликлиника сдает инвестору часть помещений, инвестор на этой территории устанавливает КТ и оказывает услугу.

Но все эти исследования делаются по ОМС, они бесплатны для пациента.