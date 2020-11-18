Регион представил проекты дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020"

В среду, 18 ноября, в Москве стартовал форум "Транспортная неделя 2020". В главном деловом событии транспортной отрасли РФ принимает участие официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума "Транспорт России", которую осмотрел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты — строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Это крупнейший в стране проект, реализуемый на основе механизмов ГЧП: объем частных инвестиций составляет более 120 млрд рублей.

Согласно проекту автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", АвтоВАЗа и предприятий Самарско-Тольяттинской агломерации.

В рамках реализации проекта специалисты построят новые автомобильные дороги и подъездные пути общей протяженностью почти 100 км, в том числе 3,7 км составит мост. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 "Урал" к Ульяновску, на левом — с М5 "Урал". В настоящее время работы активно проводятся на обоих берегах.

"Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем Правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, является международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай". Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги, — отметил Дмитрий Азаров. — Этот проект заслуживает повышенного внимания, поэтому мы представляем его здесь, на форуме, и рады, что члены Правительства РФ, заинтересованные эксперты могут здесь с ним ознакомиться".

В регионе одновременно реализуются проекты по созданию мостовых переходов через реку Сок и реку Самару. Параллельное строительство сразу трех мостов через три главные водные артерии региона — уникальное событие в истории Самарской области.

В губернии также приводятся в порядок существующие магистрали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Успехи 63-го региона в этой сфере отмечены на федеральном уровне: по итогам 10 месяцев 2020 года Самарская область вошла в тройку лидеров РФ.

На стенде Самарской области также представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для внедрения полноценного комплекса ИТС и запуска беспилотного транспорта, созданию национальной квантовой сети и электромобилей.