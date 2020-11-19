В среду, 18 ноября, в Самаре ХК ЦСК ВВС проиграл "Ермаку" из Ангарска, сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд проходила в самарском ЛД "Кристалл".

Стартовый период сибиряки выиграли вчистую — 2:0. Гости могли сделать счет крупнее, но этого не допустил Сергей Денисов.

Во втором периоде меньше двух минут понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет. На 21-й минуте забил Евгений Колычев. Тут же большинство реализовал Егор Алешин, набрав свое 13 очко и став лучшим бомбардиром самарцев в этом сезоне. На 34-й минуте Алексей Басков вывел хозяев вперед, но за 13 секунд до перерыва гости забили гол "в раздевалку".

Во втором периоде самарцы удалялись пять раз, в третьем — три. Приходилось играть втроем и против четверых, и против пятерых соперников. И это в итоге сказалось: победную шайбу "Ермак" забил в большинстве. В концовке ЦСК ВВС поддавил соперника, но Игорь Тяло поймал кураж. 3:4 — восьмое поражение самарцев в девяти последних матчах.