Дмитрий Азаров: Свободный коечный фонд в 10-15% у нас есть всегда

Губернатор Дмитрий Азаров в среду, 18 ноября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" прокомментировал ситуацию в губернии с запасом коечного фонда для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе количество мест в госпиталях для больных COVID-19 увеличилось до 6617 - с 6350 на 17 ноября. Возможности для оперативного развертывания дополнительных коек есть и проработаны под разные варианты развития ситуации, сообщил глава региона.

Он также обратил особое внимание, что в лечебных учреждениях подготовлен резерв на случай ухудшения обстановки.

"Свободный коечный фонд в 10-12% у нас есть всегда. Не держим 20% пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, они также важны. Но как только занятость ковид-госпиталей приближается к 90%, в больницах региона оперативно вводятся дополнительные мощности. Таким образом мы вновь доводим показатель свободных коек до уровня 15%, - сказал Дмитрий Азаров. - Если возникнет потребность - у нас на каждый день подготовлены планы".

В ближайшее время общее количество койко-мест превысит семь тысяч. Кроме того, уже сегодня в систему долечивания и реабилитации пациентов вовлечены санатории Самарской области. Оценены возможности четырех учреждений. В настоящее время введено 453 места.

"В случае необходимости все пациенты, которые подлежат госпитализации по показаниям в соответствии с приказом федерального министерства здравоохранения, получат медицинские услуги в лечебных учреждениях", - резюмировал Дмитрий Азаров.