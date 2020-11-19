Самарская область примет участие в "Географическом диктанте-2020"

29 ноября в 15:00 в Самарской области уже в шестой раз стартует "Географический диктант". В этом году он состоится как в дистанционном, так и в очном форматах на 42 специализированных площадках.

Среди площадок — 33 школы, 7 ссузов, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный технический университет. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования.

Географический диктант — масштабная международная акция, организуемая Русским географическим обществом, целью которой является популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России по всему миру. За пять лет её участниками стали более 1,3 млн человек.

Акция проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью популяризации географических знаний. Центральной российской площадкой акции ежегодно становится МГУ имени М. В. Ломоносова - здесь вместе с другими участниками диктант пишут известные ученые, политики, спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

В 2020 году на официальном сайте Общества впервые организован народный конкурс "Напиши свой вопрос для Географического диктанта", который приобрел широкую популярность. Всего было получено 430 вопросов, из которых 18 лучших вошли в основной вариант диктанта.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов закрытого типа двух уровней сложности. В настоящий момент можно ознакомиться с демонстрационной версией Географического диктанта-2020. Она максимально приближена к формату предстоящей акции: демодиктант также состоит из двух частей, время его написания ограничено 45 минутами.

Демонстрационная версия Географического диктанта-2020 доступна до 23:59:59 28 ноября 2020 года по московскому времени. Английская версия демодиктанта будет опубликована несколько позже.

Географический диктант можно написать и в интернете. Онлайн-диктант стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, когда и на офлайн-площадках, но длится в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания.