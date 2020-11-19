Губернатор обсудил с компанией из Санкт-Петербурга внедрение в регионе водного электротранспорта

В четверг, 19 ноября, в Москве на площадке форума "Транспортная неделя-2020" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО "Эмпериум" Михаилом Тимофеевым.

Стороны обсудили возможность реализации в регионе инвестиционного проекта по созданию сети городского водного электротранспорта.

Компания из Санкт-Петербурга специализируется на разработке и производстве судовой электроники, систем управления и промышленного оборудования. Сейчас она активно занимается разработкой, проектированием и производством пассажирских электросудов - от прогулочных до грузовых и рыболовных.

"Самарская область - лидер в ПФО по количеству зарегистрированных маломерных судов. У нас очень востребован речной транспорт. Есть и планы по расширению маршрутной сети, восстановлению утраченных в предыдущие годы позиций по перевозкам внутри региона и межрегиональным перевозкам, - отметил Дмитрий Азаров на встрече. - Ваш проект мне представляется очень интересным, давайте подробнее поговорим как о самих транспортных средствах, так и о возможном участии компании в организации перевозок, управлении проектом".

Михаил Тимофеев рассказал, что эксплуатацию первого пассажирского электросудна собственного производства компания начала в этом году. На нем было совершено порядка пятнадцати 8-часовых дневных рейсов, которые показали, что за восемь часов тратится всего 240 киловатт энергии. "В итоге час эксплуатации судна с 80 туристами на борту обходится от 90 руб. за электроэнергию. Если сравнивать с дизелем - это в 4,5, а то и в 10 раз дешевле", - пояснил замдиректора компании.

Чтобы уйти от высоких затрат на приобретение транспортных средств, компания предложила региону вариант длительной аренды с возможностью выкупа. "Мы просчитали маршруты непосредственно для самого массового транспортного перехода - между самарским речным вокзалом и Рождествено, через которой за навигацию проходит порядка 500 тыс. пассажиров. Посчитав эту экономику, мы видим, что лизинговый платеж позволяет оператору получить прибыль порядка 10 млн руб. при сохранении цены билета", - добавил Михаил Тимофеев.

При этом, по словам авторов проекта, сократится время в пути: по предварительным расчетам, судно может проходить расстояние от Самары до Рождествено не за 35, а за 25 минут.

Руководство компании предложило внедрять водный электротранспорт не только на пассажирских, но и на прогулочных, туристических маршрутах. "Мы готовы оказывать сервисное обслуживание и техническую поддержку", - заверил заместитель гендиректора компании.

Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину внимательным образом проработать вопрос реализации проекта.

"Я бы хотел, чтобы вопрос был рассмотрен самым тщательным образом. Коллеги уже сделали экономическую оценку перевозок в Рождествено, прогулочных рейсов, - акцентировал внимание губернатор. - Немаловажно не просто рассматривать вопрос приобретения судов на тех или иных условиях, а заниматься вопросом управления проектом. В сфере речных перевозок есть свои "подводные камни", в том числе незаконные перевозки, поэтому данный вопрос стоит рассматривать комплексно".