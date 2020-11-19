16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главный пульмонолог Тольятти рассказала о лечении амбулаторных пациентов с коронавирусом Сердечников просят внимательнее отнестись к своему здоровью В Самарской области за сутки 218 человек заболели коронавирусом Психолог Ангелина Сигал: "Сейчас люди страдают от непонимания того, что им делать" В поликлиниках Самарской области установят частные компьютерные томографы

Здравоохранение Общество

Главный пульмонолог Тольятти рассказала о лечении амбулаторных пациентов с коронавирусом

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 ноября, главный пульмонолог Тольятти Светлана Солдатова рассказала о схемах лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

На закупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов средства выделены из областного и федерального бюджетов. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова программа лекарственного обеспечения в регионе реализуется уже с 5 ноября.

Бесплатное лекарственное обеспечение при лечении коронавируса предоставляется пациентам с  установленным диагнозом COVID-19 (лабораторно или клинически подтвержденным) легкой и средней степени тяжести.

Перечень лекарственных препаратов, которые выдаются бесплатно пациентам при лечении на дому, утвержден временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. В них описаны более 10 схем  лечения, как для легких, так и для средне-тяжелых пациентов. Каждая из них назначается по показаниям, которые определяет лечащий врач после обследования.

В общий список лекарственных препаратов, которые может назначить врач в период амбулаторного лечения пациента с COVID-19 бесплатно, входят при легком течении заболевания: противовирусные, жаропонижающие, иммуностимулирующие препараты; при средне-тяжелом течении COVID-19, в том числе с вирусной пневмонией, к предыдущим препаратам могут быть добавлены по показаниям  также препараты, предотвращающие образование тромбов,  антибиотики  и глюкокортикоиды.

Комбинации данных лекарственных средств и формируют схемы лечения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6