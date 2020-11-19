Главный пульмонолог Тольятти рассказала о лечении амбулаторных пациентов с коронавирусом

В четверг, 19 ноября, главный пульмонолог Тольятти Светлана Солдатова рассказала о схемах лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

На закупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов средства выделены из областного и федерального бюджетов. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова программа лекарственного обеспечения в регионе реализуется уже с 5 ноября.

Бесплатное лекарственное обеспечение при лечении коронавируса предоставляется пациентам с установленным диагнозом COVID-19 (лабораторно или клинически подтвержденным) легкой и средней степени тяжести.

Перечень лекарственных препаратов, которые выдаются бесплатно пациентам при лечении на дому, утвержден временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. В них описаны более 10 схем лечения, как для легких, так и для средне-тяжелых пациентов. Каждая из них назначается по показаниям, которые определяет лечащий врач после обследования.

В общий список лекарственных препаратов, которые может назначить врач в период амбулаторного лечения пациента с COVID-19 бесплатно, входят при легком течении заболевания: противовирусные, жаропонижающие, иммуностимулирующие препараты; при средне-тяжелом течении COVID-19, в том числе с вирусной пневмонией, к предыдущим препаратам могут быть добавлены по показаниям также препараты, предотвращающие образование тромбов, антибиотики и глюкокортикоиды.

Комбинации данных лекарственных средств и формируют схемы лечения.