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Театр Культура

Новогодние представления в театрах состоятся с соблюдением дистанции

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новогодние представления в театрах состоятся с соблюдением противоэпидемических требований, сообщает министерство культуры Самарской области в своем Инстаграме.

Праздничный репертуар в декабре и во время новогодних каникул подготовили Самарский академический театр оперы и балета, Самарский академический театр драмы им. М. Горького и Самарская государственная филармония.

Актуальную афишу можно посмотреть на их официальных сайтах — http://operasamara.net/afisha/, https://dramtheatre.ru/events/, https://filarm.ru/afisha/.

Как сообщает минкульт, новогодние представления непременно состоятся, но пройдут со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе — социальной дистанции.

Именно поэтому в этом году не будет интерактивных новогодних представлений у елки в фойе до или после спектаклей.

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