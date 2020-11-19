Новогодние представления в театрах состоятся с соблюдением дистанции

Новогодние представления в театрах состоятся с соблюдением противоэпидемических требований, сообщает министерство культуры Самарской области в своем Инстаграме.

Праздничный репертуар в декабре и во время новогодних каникул подготовили Самарский академический театр оперы и балета, Самарский академический театр драмы им. М. Горького и Самарская государственная филармония.

Актуальную афишу можно посмотреть на их официальных сайтах — http://operasamara.net/afisha/, https://dramtheatre.ru/events/, https://filarm.ru/afisha/.

Как сообщает минкульт, новогодние представления непременно состоятся, но пройдут со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе — социальной дистанции.

Именно поэтому в этом году не будет интерактивных новогодних представлений у елки в фойе до или после спектаклей.