"Ладья" проиграла "Белым Медведям" в первом матче

В четверг, 19 ноября, "Ладья" на своем льду принимала "Белых Медведей" из Челябинска.

Счет на 16-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Айрат Асфандияров - 1:0.

На последней минуте периода Валерий Сапожников и Максим Шабанов забросили две шайбы в ворота Даниила Захарова, и на перерыв команды ушли при счете 1:2.

В самом начале второго периода Вадим Шавеко увеличил счет — 1:3.

Но, на последних секундах периода Андрей Лагунов завершил штурм ворот "Белых Медведей" точным броском — хозяева реализовали численное преимущество.

В третьем периоде уральцы забросили две шайбы — 2:5 победа "Белых Медведей".