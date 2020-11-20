ВСК дарит скидки до 30% на свои продукты в "Черную пятницу 2020"

Страховой Дом ВСК в очередной раз присоединился к ежегодной распродаже "Черная пятница" и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 30%.

Акция продлится в течение 10 дней с 20 по 30 ноября 2020 года включительно, и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении "ВСК страхование", за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.

Специальные условия в виде скидки в размере 25% действуют на страховые продукты каско, скидку 30% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 25%. На линейку программ по страхованию имущества для физических лиц предоставляется скидка 30%, за исключением продукта "Домашний помощник".

Скидка предоставляется по промокоду "FRIDAY20" при условии его регистрации в интернет-магазине shop.vsk.ru или в мобильном приложении "ВСК страхование" в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке.