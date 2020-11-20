При тушении электрощитка из дома в Тольятти эвакуировали 47 человек

В четверг, 19 ноября, в 8:46 в доме № 7 на ул. Революционной в Автозаводском районе во втором подъезде на девятом этаже горел электрощиток на площади 0,5 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 17 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 9:06.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения из здания было эвакуировано 47 человек.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.